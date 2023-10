Karine Tuil : “La littérature, dernière poche de résistance dans un monde qui plie.

Elle nous raconte son incursion dans les mondes que ses romans consacrent : le milieu judiciaire pour Les choses humaines (Prix Interallié 2019), les centres de détention pour Douce France, les organes anti-terroristes pour « La décision », les arcanes du pouvoir et la vie des soldats en Afghanistan avec L’Insouciance.

Dans son discours inaugural à la chaire littéraire de Sciences Po intitulé « La littérature, force de changement social », elle défend plus que jamais l’idée que la littérature est la dernière poche de résistance dans un monde qui plie.

Le consentement, le terrorisme, l’incarcération, les migrants... Karine Tuil tacle des sujets toujours ancrés dans un présent contemporain. Sa capacité à saisir l’époque et ses enjeux donne à penser que ses choix sont prémédités. Pourtant, à mesure que nous plongeons dans les méandres de son processus créatif, se révèlent les raisons souterraines et souvent inconscientes qui ont guidé sa plume.

Il se tisse en effet au fils de cet entretien profond et intime, des liens surprenants entre l’histoire de l’écrivaine et son œuvre. Peut-on d’ailleurs dissocier la femme de l’écrivain et l’écrivain de son histoire ? Karine Tuil évoque avec pudeur et sincérité sa judéité, le prix de la reconnaissance, la charge mentale d’une femme et d’une mère qui écrit, les sacrifices qui ont pavé son chemin et Philip Roth, bien sûr !

Écrire pour mieux comprendre l’incompréhensible, écrire pour guérir. La littérature permet d’échapper au déterminisme social comme elle permet d’échapper à son inexorable finitude.

Crédits photo : Karine Tuil - Francesca Mantovani, CC BY SA 4.0 / Aurélie Levy