À ma soeur et unique : “Nietzsche, ça déchire sa race

Guy Boley raconte cette relation filiale, aussi belle que tragique, en amoureux de la prose qui résonne et des mots qui dansent. Logique donc qu’il s’intéressa au plus important écrivain de langue allemande. Après l’effondrement mental du philosophe — profondément ému à Turin par un cocher fouettant violemment un cheval, il se serait précipité vers l’animal pour l’étreindre, en larmes, puis aurait perdu connaissance —, c’est elle qui s’occupera de son frère les dernières années de sa vie, non sans avoir évincé la mère.

Elle va alors profiter de Friedrich, réduit au silence, pour se faire de l’argent et devenir ce qu’elle a toujours voulu être : « Queen Elisabeth »... Il aura eu besoin d’elle, et elle aura trouvé un sens à sa vie à travers ce frère incompréhensible.

En effet, une dimension importante de Friedrich Nietzsche, c’est qu’il souffrira de maux physiques terribles toute son existence : « Céphalalgies, diarrhées, vomissements, névralgies faciales, vertiges, absences ; douleurs, fièvres, nausées, souffrances, spasmes, attaques ; douleurs, myopie, ophtalmies, souffrances, troubles neuro-végétatifs, leucomes, catarrhes, céphalées, rhumatismes, paralysies, tétanies, lubies, épilepsie ; douleurs, gastrites, névralgies, attaques, souffrances dans la tête, souffrances. » Malgré ces douleurs parfois insupportables, un credo : Amor fati (Aime ton destin).

Guy Boley ne se borne pas à raconter la relation entre le frère et la sœur, offrant un regard renouvelé sur le philosophe armé d’un marteau, dont le malheur a été qu’il fut une nuance... Ceux qui se sont penchés sur son œuvre sauront qu’il était un esprit d’une subtilité prodigieuse, l'auteur de Fils du feu nous montre qu’il fut un petit Mozart : plusieurs autobiographies écrites à 14 ans, mais aussi des poèmes, sonnets, épopées, une pièce de théâtre.. « Un écrivain né », résume Guy Boley.

Notre vie est un miroir. / Notre moi s’y fait connaître. / L’y saisir me paraît être / Le premier de nos devoirs.

– Écrit en 1858, dans l’année de mes 14 ans (Friedrich Nietzsche)

Guy Boley nous fait par ailleurs pénétrer l’asile d’aliénés d’Iéna où l'Allemand fut accueilli entre l’épisode de Turin et les dernières années auprès de sa sœur devenue une grande dame par son entremise.

« Ce Solitaire inclassable » fut en réalité ni philosophe, ni poète, ni musicien, ni voyageur, ni philologue, ni saint, mais tout ça à la fois : « Un homme qui n’eut jamais ni femme, ni oriflamme, ni doctrine, ni disciples, ni chapelle, ni domicile fixe. Pas vraiment de profession, ou si peu », décrit l’auteur.

Je n'ai pas d'opinion. Je suis comme l'eau. L'eau n'a pas d'opinion.

Cette impossibilité de caractérisation pour ranger dans une case, on la retrouve chez le Prix des Deux Magots 2023, Guy Boley : maçon, ouvrier d’usine, chanteur des rues, cracheur de feu, acrobate, saltimbanque, directeur de cirque, funambule à grande hauteur, machiniste, scénariste, chauffeur de bus, garde du corps, père Noël et cascadeur, animateur d’ateliers d’écriture en milieu carcéral, prof de guitare et de cinéma, ou encore dramaturge pour des compagnies de danses et de théâtre… Et publié pour la première fois en tant que romancier à l’âge de 64 ans.

Son premier titre, Fils du feu, est paru aux éditions Grasset en 2016 (Prix Françoise-Sagan, Grand Prix SGDL du premier roman, Prix littéraire Georges-Brassens et Prix Alain-Fournier en 2016). Il raconte comment un fils de forgeron, qui a perdu son frère, tente de se reconstruire à travers la peinture. Dans Quand Dieu boxait en amateur, paru en 2018 chez le même éditeur, il raconte son père, René Boley, forgeron de Besançon et boxeur amateur, et plus récemment, Funambule majuscule : une lettre adressée à l’une de ces grandes inspirations, Pierre Michon.

À ma sœur et unique est encore en lice pour le Prix Fémina et le Grand Prix de l’Académie française.

