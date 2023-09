Ou le dernier coquelicot : une plongée dans l'âme humaine

Dans sa salle de bains, elle se laisse emporter par la mélodie d'Alain Bashung, Sommes-nous. Cette chanson, qui évoque les états d'âme fluctuants, résonne en elle. Elle se demande si nous sommes tous des poètes, des âmes errantes en quête de lumière ou de salut. Ces questionnements la poussent à une décision radicale : quitter Paris.

Elle aspire à un nouveau départ, loin de la solitude et de l'isolement de la grande ville. Mais avec l'intention de mettre un terme à ses jours.

Un autre personnage mystérieux fait son apparition. Dans une maison, cet homme observe une femme, Marianne, qui semble avoir un lien fort avec les lieux. Elle est accompagnée d'un homme, et tous deux semblent très intéressés par la maison et son verger. L'homme, nostalgique, se remémore des moments passés avec Marianne, des souvenirs d'amour et de disputes. Il évoque également une autre femme, qui, assise dans le verger, prend des notes et semble apprécier l'endroit.

Ce roman est une invitation à la réflexion sur notre existence, nos choix et nos relations. Florence Herrlemann, avec une plume délicate et poétique, nous interpelle sur la nature humaine, ses désirs et ses regrets. Une œuvre à la fois mélancolique et lumineuse, qui ne laisse pas indifférent. La romancière nous raconte son ouvrage, dans un nouveau podcast.

Crédits photo : M+ Editions