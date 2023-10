Zoé Brisby et Laure Manel : de Las Vegas à Ouessant, destins de femmes

PODCAST – Dans Les Mauvaises épouses (Albin Michel), Zoé Brisby nous embarque en 1952, à l’époque d’Elvis et Marilyn, alors que les États-Unis sont immergés dans la tension de la guerre froide. Summer et son époux résident près du désert du Nevada, au sein d’une installation militaire dédiée à la recherche sur l’arme nucléaire. À chaque essai, ils ont une vue imprenable : Summer est la seule à ne pas être fascinée par cette démonstration de force. Mais en femme dévouée, elle s’adapte à la situation en organisant des cocktails thématiques sur le nucléaire.

Cependant, l’arrivée de Charlie, une femme audacieuse, indépendante et envoûtante, bouleverse tout. Alors que les hommes sont émerveillés par les prouesses scientifiques et la grandeur nationale, Summer et Charlie choisissent de prendre les rênes de leur avenir.

Ce que disent les silences (Michel Lafon), de Laure Manel, plonge dans les mystères que chaque famille abrite. Certains plus profonds que d’autres. Lorsque son père s’éteint, Adèle tombe sur des correspondances énigmatiques. L’une d’elles suggère un mystère lié à la disparition de sa mère lorsqu’elle était encore enfant.

Poussée par une quête insatiable de vérité, Adèle délaisse Paris pour retrouver les traces de son passé sur l’île de sa naissance, Ouessant, qu’elle avait quittée jeune et s’était promise de ne jamais revisiter. À travers des échanges et des découvertes, non seulement elle redécouvre cette île indomptée, mais aussi les récits familiaux qui s’y rattachent. Elle réalise alors que derrière un secret peuvent se dissimuler bien d’autres énigmes.

Quel lien, de la radioactivité aux embruns ? Les deux romancières nous ouvrent leurs univers, autour de trois femmes décidées à remonter le fil de la vérité.

Crédits photo : Laure Manel & Zoé Brisby - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

