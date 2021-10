Ebook : la colère des bibliothèques universitaires britanniques

Dynamisé par l’effet pandémie, l’ebook s’est largement diffusé dans le marché du livre. Selon NPD Books, les ventes « sont revenues à des niveaux plus raisonnables en 2021, tout en restant plus élevées qu’avant la première année de la pandémie ». Aux États-Unis, on estime qu’un livre vendu sur six est numérique, ce qui représente 18% des ventes totales de livres.

Néanmoins, malgré leur aspect pratique, le prix des livres et des manuels électroniques demeure bien trop élevé pour les étudiants. C'est ici qu'entrent sur scène les bibliothèques, qui demeurent les plus à même de proposer ces services numériques à un moindre coût, voire gratuitement.

Toutefois, la réalité n’est pas aussi utopique qu’on pourrait l’espérer. En effet, au Royaume-Uni, les bibliothèques sont exclues de la fourniture des livres et des manuels électroniques pour les étudiants et leurs utilisateurs, ou le sont, mais alors à des prix exorbitants.

ÉCONOMIE: Après l'effet pandémie, les habitudes

Bien qu’essentiels à l’apprentissage et à l’enseignement, les modèles et les différents frais facturés par les éditions universitaires sont de plus en plus prohibitifs, certaines bibliothèques ne seraient même plus autorisées à acheter certains titres.

Bibliothèques abandonnées, éducation menacée

Dès novembre 2020, face à cette situation qualifiée d'« insoutenable », plusieurs acteurs tels que des bibliothécaires universitaires, des chercheurs ou encore des professeurs d’université, ont lancé une campagne massive afin d’enquêter sur le marché des ebooks universitaires : The Academic Book Investigation.

Un premier rapport détaillé étudiant la question de l’accessibilité de l’ebook dans les bibliothèques, et donc aux étudiants, aux chercheurs et aux professeurs d’université, a été publié par la SCONUL, organisation d’adhésion pour toutes les bibliothèques universitaires au Royaume-Uni et en Irlande.

Ce dernier insiste sur l’importance des bibliothèques considérées comme « un élément-clé pour le secteur de l’éducation britannique ». Il énumère aussi les nombreuses difficultés auxquelles elles sont aujourd'hui confrontées afin de pouvoir proposer les services et le contenu de livres numériques : « Les changements économiques et technologiques sur le marché actuel de l'édition ont conduit les bibliothèques à être de plus en plus exclues de la fourniture de livres électroniques et de manuels électroniques pour les étudiants et les utilisateurs des bibliothèques, ou à des prix de plus en plus élevés. De nombreux modèles et frais facturés par les éditeurs sont soit devenus prohibitifs, soit les bibliothèques ne sont plus du tout autorisées à acheter ces titres, créant une situation insoutenable. »

Dès lors, la SCONUL, en collaboration avec la Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), la campagne #ebooksSOS, Jisc, National Acquistions Group (NAG), Research Libraries UK (RLUK) et les consortiums d’achats britanniques APUC et SUPC ont publié « [u]ne déclaration commune et un exposé de position détaillé appelant à une action immédiate des éditeurs et des agrégateurs pour introduire des modèles de tarification plus durables et abordables pour les livres électroniques et les manuels électroniques. »

Libby Homer, présidente du groupe de stratégie de contenu SCONUL a déclaré : « C'est un appel à la simplicité, à la transparence, à l'équité et à l'accessibilité. Dans l'état actuel des choses, le marché est biaisé non seulement contre les bibliothèques, mais aussi contre les utilisateurs des universités aux bibliothèques publiques et aux NHS Trusts. »

En somme, tous militent pour « un marché plus juste et transparent concernant le contenu d’apprentissage afin de soutenir au mieux les institutions dans leurs stratégies d’apprentissage et d’enseignement dans un monde numérique ». Cette lettre ouverte appelle donc le gouvernement britannique à enquêter sur les pratiques de l’industrie universitaire de l’édition de livres numériques.

Le but de cette dénonciation consiste donc à assurer une même accessibilité aux étudiants et aux enseignants britanniques aux ressources numériques, grâce à la revalorisation des bibliothèques universitaires.

Pour Nicholas Lewis, directeur de la bibliothèque de l'Université d'East Anglia et auteur principal de l'article : « Il est temps pour toutes les parties de redéfinir la priorité des besoins des étudiants et des utilisateurs de bibliothèques sur ce marché et de proposer des solutions beaucoup plus durables pour l'avenir. »

Vous pouvez trouver l’intégralité de cette déclaration commune ici et apporter votre signature à cette adresse.

Pour l’instant, cette lettre ouverte regroupe 65 pages de signataires, soit environ 4560 signatures, que vous pouvez retrouver ici.

Source : Academicebookinvestigation, SCONUL

Crédit : Spencer / Unsplash