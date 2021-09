Les libraires du Québec offrent des conseils personnalisés, en ligne

« Ce service de prescriptions littéraires, entièrement gratuit, permet de reproduire en ligne l’approche humaine ainsi que la qualité des conseils qu’offrent les libraires indépendants, une unicité qui les distingue des grandes surfaces et de l’achat en ligne sur les plateformes américaines », indique l’Association des libraires du Québec.

Mis en place avec le soutien financier de la SODEC et de Patrimoine Canada, l’outil valorise donc l’expertise et les connaissances des librairies indépendantes.

« Qui plus est, le module permet aux lecteurs et aux lectrices qui n’ont pas la possibilité de visiter une librairie de recevoir les précieux conseils de libraires qualifiés et passionnés et de passer leur commande sur le site leslibraires.ca », ajoute-t-on.

Nées dans le cadre de la présence de l’ALQ et de ses membres dans les salons du livre, les prescriptions littéraires permettent de faire contrepoids aux algorithmes qui suggèrent des livres aux lecteurs et aux lectrices sans connaître leurs préférences en matière de lecture.

« Dites-nous qui vous êtes ou à qui la prescription doit être adressée ; parlez-nous de vos envies littéraires ; sélectionnez votre libraire et appuyez sur “envoyer” : le tour est joué. C’est simple, efficace et ludique. Pas d’algorithme, pas de robot. On parle ici d’un service humain et personnalisé dans le confort de votre salon. »

La liste des librairies participantes, susceptible de s'allonger par la suite, se découvrira à cette adresse pour expérimenter l'outil et ci-dessous :

Abitibi-Témiscamingue

Livresse, Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent

Buropro Citation, Rimouski, Rivière-du-Loup, Sainte-Luce

Du Portage, Rivière-du-Loup

L’Option, La Pocatière

Boutique Vénus, Rimouski

Capitale-Nationale

Baie-St-Paul, Baie-Saint-Paul

Hannenorak, Wendake

La Liberté, Québec

Le Mot de Tasse, Québec

Morency, Québec

Pantoute, Québec

Vaugeois, Québec

Centre-du-Québec

Buropro Citation, Drummondville, Victoriaville

Chaudière-Appalaches

Buropro Citation, Lévis, Montmagny, Saint-Agapit

Livres en tête, Montmagny

Estrie

Biblairie GGC, Sherbrooke et Magog

Buropro Citation, Granby

Le Repère, Granby

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Liber, New Richmond

Lanaudière

LuLu, Mascouche

Mauricie

L’Exèdre, Trois-Rivières

Poirier, Shawinigan et Trois-Rivières

Montérégie

Buropro Citation, Beloeil, Saint-Hyacinthe

Le Fureteur, Saint-Lambert

L’intrigue, Saint-Hyacinthe

Montréal

Bertrand, Montréal

Du Square — Carré Saint-Louis, Montréal

Fleury, Montréal

La Maison des feuilles, Montréal

Le Port de tête, Montréal

Monet, Montréal

N’était-ce pas l’été, Montréal

Racines, Montréal

Outaouais

Bouquinart, Gatineau

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Harvey, Alma

Les Bouquinistes, Chicoutimi

Marie-Laura, Jonquière