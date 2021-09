La Cavale, librairie généraliste et coopérative à Montpellier

Julien revient sur les débuts de la Cavale, au printemps 2018, à l’initiative des habitants du quartier. « [Les habitants voulaient] d’abord reprendre la librairie l’Ivraie. [N’ayant pas trouvé d’accord, ils sont passés] d’une reprise à une création. Pour les premières réunions, ils étaient une dizaine. Ils se sont mobilisés, ils ont créé l’association, ils en ont parlé dans le quartier. Ça a pris de plus en plus d’envergure (…), la forme de la SIC [une société coopérative d’intérêt collectif], s’est imposée très vite. [Avec] ce projet de SIC, [ils] ont décidé de passer à un recrutement [de libraires]. C’est dans ce cadre-là que Marion et moi-même sommes arrivés à l’été 2018. (…) Il y avait 135 coopérateurs. On est montés à 400 aujourd’hui. »



La première étape a été la constitution du fonds de la librairie. « Il a fallu ouvrir en quelques mois. Ça a été un petit sprint. (…) Le collectif a constitué le fonds de départ. [Actuellement] ce sont les libraires qui font les achats, mais les coopérateurs ont toujours la possibilité de nous suggérer des titres qui leur tiennent à cœur. »

La Cavale « est une librairie de quartier [généraliste], avec un rayon SHS important. (…) Par rapport aux autres librairies généralistes, on a une surreprésentation de ce rayon-là, beaucoup d’histoire, de philosophie, de critique sociale, des rayons nouveaux sur des thématiques écologiques ou de genre qui sont assez forts. Mais on reste vendeurs de littérature, jeunesse et BD ».

L’organisation de la librairie est collective, les coopérateurs ne sont pas tous libraires et les décisions sont prises en comités thématiques. La Cavale c’est aussi un projet solidaire et une volonté de développer une activité hors les murs avec un vélo cargo — la Cavalcade.



Qu’est-ce que ça implique d’être libraire sous modèle coopératif ? Comment chacun trouve-t-il sa place ? Où se situe celle du libraire et quels sont les engagements phares de la Cavale à Montpellier ? Tomek et Julien vous répondent dans cet épisode.