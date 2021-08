Dans le dernier épisode, Élodie Marillier parlait de l’Arbre à lettres, une autre librairie soutenue par Actes Sud, et nous explique comment une librairie sous pavillon d’éditeur peut conserver son indépendance. Damien évoque quant à lui les 102 ans d’indépendance de Maupetit.

« Depuis le rachat, il y a toujours eu (…) une autonomie pour l’assortiment, pour ce que [la librairie] décidait de faire, les animations et événements. L’indépendance c’est comme cela que je l’entends. D’un point de vue financier, on est soutenus par un éditeur (…). L’arrivée d’Actes Sud a permis de conserver les emplois et une activité de libraire en développant un certain nombre de rayons [et] de projets ambitieux. La salle d’exposition [photos, de 120 m2] c’est un projet ambitieux (…) en marge de notre activité de libraire, qui la complète beaucoup et nous fait aussi devenir un lieu à l’attrait culturel un peu modifié. »



Damien nous parle également des contrastes de la cité phocéenne. Dans le centre se mêlent « paupérisation et gentrification. (…) Le nombre de librairies à Marseille a toujours été une question essentielle et Maupetit n’est qu’à la [34e] place parce qu’il y a un déficit de librairies. C’est vrai qu’on pourrait avoir beaucoup plus de librairies à Marseille. Et en ce moment, on a un phénomène (…) très heureux d’ouvertures de librairies dans certains quartiers. (…) Les libraires ne sont pas concurrents. Cette profession peut vivre avec plusieurs librairies, qui justement dopent le marché ».

Comment la librairie Maupetit s’ancre-t-elle dans son territoire ? En 2013, quand Marseille était capitale européenne de la culture, Maupetit a créé deux librairies éphémères avec les librairies l’Odeur du temps et l’Histoire de l’œil, un projet inédit. L’année du centenaire a aussi permis de riches échanges interprofessionnels. 2020 a quant à elle montré l’engagement de l’équipe en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire. Damien revient dans cet épisode sur ces moments de partage et de transmission du métier de libraire.