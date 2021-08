Le Prix des Lecteurs Détendus : nouvelle sélection 2021

Red T est une organisation professionnelle fondée en 2010 par Maya Hess à New York pour protéger les traducteurs et les interprètes dans les zones de conflit. Sa mission est plus que jamais d’actualité quand on voit la situation dramatique des interprètes en Afghanistan. Red T oeuvre dans le monde entier, à la fois globalement et individuellement. L’organisation utilise Facebook et Twitter pour faire entendre sa voix.