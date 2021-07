Présentation d'un nouveau manuscrit de Kulliyat-i Attar 

Auteur iranien, Kulliyat-i Attar est surtout connu pour ses textes allégoriques. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Elahi-nameh (Le Livre de Dieu).

Plus particulièrement, Mantiq at-Tayr (Conférence pour les Oiseaux) est son poème allégorique le plus célèbre. Dans les faits, il décrit la quête des oiseaux pour que Simorgh (un Phénix) devienne leur roi. En réalité, ils incarnent les soufis qui partent à la quête de Dieu.

Ce poème fait partie des autres textes qui composent le manuscrit présenté par le musée. Parmi eux, on pouvait découvrir aussi les textes Asrar-nameh (Livre des Mystères), Mosibat-nameh (Livre de l’Affliction) et 76 poèmes d’amour de Farid ud-Din Mohammad ibn Ebrahim Attar Neyshaburi (c. 1142-1220), un poète mystique perse.

D’après les recherches menées autour de ces textes, le calligraphe de la collection était Ali ibn Heidar Qasemi. Il aurait achevé d’inscrire le Livre des Mystères à Mehrabad près de Neyshabur, le 1er décembre 1491. Donc, au même endroit où a été achevé le Livre de l’Affliction, le 20 février 1492. Quant aux poèmes d’amour, les annotations stipulent qu’ils auraient été achevés le 2 février 1497, à Gazorgah près d’Ansarieh. Le poème le plus récent demeure la Conférence pour les Oiseaux, dont l’écriture se serait terminée le 17 décembre 1505 à Mehrabad près de Neyshabur.

Donné à la bibliothèque en 1932, par Reza Naeini, ce livre est le « plus ancien des 142 manuscrits des oeuvres d’Attar, qui sont conservés dans l’entrepôt de la bibliothèque », selon Seyyed Reza Sedaqat-Hosseini, expert en manuscrit de la bibliothèque. Pour lui, c’est aussi l’un des plus beaux manuscrits dont le musée dispose. En effet, sur chaque page du manuscrit repose des poèmes de 19 lignes, répartis sur 4 colonnes. En outre, Attar a pris soin d’illustrer ces pages grâce à des motifs floraux d’or, d’azur et de cinabre.

Reconnaissance internationale

Salués à travers le monde, les travaux d’Attar ont été publiés dans plusieurs langues. En 2019, l’édition japonaise Heibonsha, connue pour produire des dictionnaires, des encyclopédies et des livres sur l’art, l’histoire et la philosophie, a publié une traduction japonaise de l’Elahi-nameh. C’est Ayano Sasaki, professeur de littérature persane à l’Université des études étrangères de Tokyo, et auteur de Principes de base de la prosodie persane et Sélection des principaux mètres classiques perses, qui l’a réalisée.

En avril 2015, lors d’une conférence sur Attar, organisée par l’Université d’Ispahan, il a souligné la difficulté de traduire du perse vers le japonais, en désignant « les différences culturelles et littéraires » comme les principales difficultés de cette traduction.

La reconnaissance littéraire d'Attar a récemment été commémorée par l’UNESCO, qui a inscrit la date de son 800e anniversaire de décès sur le calendrier des évènements 2021.

Source : TeheranTimes.

Crédit : Istiqamatunnisak, Unsplash