Iron Man dans une adaptation d'un roman de Viet Thanh Nguyen

Primé par le Prix du Meilleur Livre étranger 2017, Le sympathisant (traduit par Clément Baude, éditions 10/18) est un thriller d’espionnage, qui satirise les luttes d’un espion communiste mi-français, mi-vietnamien au cours des derniers jours de la sanglante guerre du Vietnam et de son exil aux États-Unis.

Le résumé de l'éditeur pour Le sympathisant :

Avril 1975, Saïgon est en plein chaos. À l’abri d’une villa, entre deux whiskies, un général de l’armée du Sud Vietnam et son capitaine dressent la liste de ceux qui pourront quitter le pays par les derniers avions. Mais ce que le général ignore, c’est que son capitaine est un agent double au service des communistes. Arrivé en Californie, tandis que le général et ses compatriotes exilés tentent de recréer un petit bout de Vietnam sous le soleil de L.A., notre homme observe et rend des comptes dans des lettres codées à son meilleur ami resté au pays. Dans ce microcosme où chacun soupçonne l’autre, notre homme lutte pour ne pas dévoiler sa véritable identité, parfois au prix de décisions aux conséquences dramatiques. Et face à cette femme dont il pourrait bien être amoureux, sa loyauté vacille…

Actuellement, les producteurs mènent un casting international à prédominance vietnamienne. Cependant, Variety a d’ores et déjà annoncé l’une des têtes d’affiche : Robert Downey Jr.. Ce dernier jouera plusieurs rôles dans la série, chacun d’entre eux représentant une division de l’establishment américain. L'acteur prêtera ainsi ses traits à plusieurs antagonistes, dont un membre du Congrès du comté d’Orange, un agent de la CIA, et un réalisateur hollywoodien.

Park Chan-wook, producteur de films primés tels que Old boy (2003) et The Handmaiden (2016), travaillera en collaboration avec Don McKella, producteur d’Exotica (1994) et de Last Night (1998), en tant que coresponsable de la série. C’est le premier qui sera chargé de l’adaptation et de sa production exécutive aux côtés de Downey, McKellar, Kim Ly, Niv Fichman de Rhombus Media et Amanda Burrell et Susan Downey de Team Downey.

Robert Downey Jr., par un communiqué, se montre enthousiaste : « Adapter le travail important et magistral de M. Nguyen nécessite une équipe visionnaire. Avec le directeur Park à la barre, je m'attends à ce que ce soit une aventure de production créative pour Susan, l'équipe Downey et moi-même, et un processus stimulant pour moi-même en jouant ces rôles secondaires complexes. »

La série sera réalisée par A24 pour HBO. Rhombus Media, associé à Cinetic Media et Moho, participeront aussi à sa production. Pour Downey Jr., cette coproduction est la « combinaison parfaite en termes de partenaires et d'associés ».

La production de la série se déroulera à Los Angeles et au Vietnam, pays originaire de l’écrivain lauréat du Prix Pulitzer en 2016.