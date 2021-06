Écologie et édition : pour la traçabilité des ouvrages

PODCAST – La jeunesse, levain de l’humanité, et plus encore, source de créativité et d’enchantement dans l’édition. Avec 737 millions € de chiffre d’affaires en 2020, et une croissance de 1,4 %, ce segment est certainement, avec la bande dessinée, l’un des plus dynamiques. Diversité, curiosité et plus si affinités, Julie Staebler, cofondatrice de Biscoto, maison d’édition et revue mensuelle, est avec Dorothée de Monfreid, pour en parler.