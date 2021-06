Lire en établissements de santé : un site de ressources et d'initatives

Soutenus par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et ses partenaires s’engagent pour le développement de la lecture dans les établissements de soin. Un site internet ouvre ainsi ses portes, à cette adresse, pour informer les professionnels de la lecture publique et de la santé.

L'action pour le développement de la lecture dans les établissements médico-sociaux et de santé commence en 1999, avec la signature d’une première convention Culture et Santé, qui recommande, entre autres, le développement de la lecture et la mise en place de bibliothèques à l’hôpital. En 2010, une nouvelle convention vise cette fois à développer des projets culturels.

Quatre boîtes à outils sont mises à dispositions sur le site, selon les porteurs de projet intéressés. Elles ont été réalisées avec l’École des hautes études en santé publique (EHESP), l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), la Médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux (MHB) et la Société des gens de lettres (SGDL).

La rubrique initiatives relaie des exemples d'actions mises en œuvre, destinées à être reproduites dans d'autres établissements, ou à inspirer d'autres propositions. Un glossaire permettra aux différents acteurs impliqués de mieux se comprendre.

Le site est librement accessible à cette adresse.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0