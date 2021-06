Rencontre : construire de nouveaux imaginaires inclusifs à la Bpi

Détails de la revue Censored, numéro 00, novembre 2018 © Censored

Avec ses artisans et artisanes des mots et des images, la Bpi plonge dans des imaginaires repensés par le prisme du genre. Dans le sillage de glyphes, de langages épicènes, de ligatures, mais aussi par la sonorité des mots féminins et masculins, des formes et des couleurs, du moche et du beau, des acteurs et actrices du monde culturel et artistique questionnent les liens entre esthétique et société patriarcale – le langage est ici présenté comme enjeu de pouvoir pour montrer que l’inclusivité n’est pas qu’une affaire de linguistes.

« Le scandale de l’affaire Weinstein fin 2017 a libéré la parole des femmes sur les affaires de harcèlement et de violence. Cet événement a fait prendre conscience plus globalement que la société était en partie organisée selon un principe de domination masculine. Mais, depuis cette libération de la parole des femmes, tout est-il résolu ? Difficile de croire que l’égalité entre hommes et femmes se soit désormais imposée partout, ou ou que les problèmes de domination soient réglés pour toutes les femmes, quels que soient leurs origines et leurs parcours sociaux. Des combats restent à mener, mais comment porter la parole féministe ? »

Cette rencontre sera animée par Clémentine Labrosse, journaliste et cofondatrice de Censored, revue féministe et artistique qui explore la culture émergente et les archives intimes et politiques. Elle se fera en compagnie de Iris Schleinitz et Enzo Le Garrec, membres de læ collectifve Cybersistas ; Kiyémis, auteure de À nos humanités révoltées (éditions Métagraphes, coll. « Météorite », 2018) ; Isabelle Cambourakis, éditrice, directrice de la collection Sorcières des Éditons Cambourakis.

Informations pratiques

Bibliothèque publique d’information / Centre Pompidou

19 rue Beaubourg, 75004 Paris

Entrée de la bibliothèque, par la Piazza du Centre Pompidou

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 12h - 22h

Samedi, dimanche, jours fériés : 11h - 22h

La réservation via l’application Affluences est nécessaire pour accéder à la Bpi jusqu’à 15h30. À partir de 15h30, l’entrée est libre.