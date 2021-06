Guillaume Trouillard en résidence à la Cité de la BD d’Angoulême 

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image se décrit comme étant « un établissement public de coopération culturelle, à caractère industriel et commercial ». S’inscrivant dans la continuité du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, la Cité est une référence dans l’univers de la bande dessinée en France, notamment par son accueil entre ses murs d’auteurs, de chercheurs et d’amateurs du monde entier.

Depuis la réouverture de ses portes, suite aux annonces présidentielles quant au déroulement du déconfinement, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image bourdonne à nouveau… Après un appel à projets lancé en mars, c’est Guillaume Trouillard qui devient lauréat pour cette résidence de bande dessinée, durant laquelle il aura l’occasion de reprendre le projet d'Aquaviva, un récit muet post-apocalyptique initié en 2009.

Extrait de Aquaviva, Editions de la Cerise

L'ADAGP, l'Académie de France à Rome - Villa Médicis et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI - Angoulême) s’engagent collectivement pour soutenir la vitalité et la diversité de la bande dessinée à travers une résidence de création visant à accompagner un projet novateur d’auteur ou d'autrice de bande dessinée.

L’édition 2021 de ce programme, initié en 2018, proposera, en complément de la résidence, plusieurs temps de rencontres et de présentations à Paris, Rome et Angoulême afin de partager l’expérience et le travail mené en résidence avec d’autres artistes et de nouveaux publics. Parmi les 66 candidatures reçues pour cette édition 2021, le comité de sélection, composé de représentants des trois institutions, a retenu l'auteur Guillaume Trouillard, qui sera accueilli deux mois à la Villa Médicis à Rome (du 2 novembre 2021 au 2 janvier 2022) puis deux mois à la Maison des auteurs de la CIBDI - Angoulême (du 3 janvier au 1er mars 2022). Il bénéficiera également d’une bourse d’un montant de 8000 € bruts.

Guillaume Trouillard, auteur et éditeur, a fondé les Éditions de la Cerise en 2003, au sortir des Beaux-Arts d'Angoulême. En tant qu’auteur, il y a publié, entre autres, Colibri (prix des lecteurs de Libération 2008), La Saison des Flèches avec Samuel Stento (prix Fnac-Sinsentido 2010), Welcome, Inventaire pour l'enfant qui vient de naître (2013) et les Quatre détours de Song Jiang avec Alex Chauvel (2020). Il dessine également sur scène avec son frère Antoine et diverses formations de musiciens et danseurs. En 2016, il a réalisé une fresque de 51 mètres sur l'histoire de l'humanité pour l'Espace Chemins-Bideak (Pyrénées-Atlantiques).

La résidence se déroulera en plusieurs parties ; une phase d’observation entre mai et juillet, des ateliers de médiation pour les jeunes publics en juin et en septembre et une phase de création entre octobre et décembre, pour une publication en janvier 2022.

Concernant les personnes présentes, on compte Raphaële Iceaga, DDSP adjointe - commissaire centrale adjointe d'Angoulême ; Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’image ; Christophe Monteiro, directeur du CAJ Bel Air Grand Font ; et enfin, Afif Khaled, auteur de bande dessinée.

Photographie : la Cité de la BD, ActuaLitté, CC BY SA 2.0