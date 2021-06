PACA : hausse constatée des budgets des bibliothèques en milieu carcéral

La région PACA compte 14 sites carcéraux accueillant au total une population de plus de 7000 personnes, à 98 % masculine. Trois établissements ont ouvert depuis 2015 (Draguignan, Les Baumettes 2 et Luynes 2), tandis que Les Baumettes ont fermé leurs portes.

13 établissements pénitentiaires, 1 établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) et 4 quartiers mineurs ont été interrogés dans le cadre de l'enquête de l'agence régionale du livre.

45 lieux du livre sont comptabilisés au total, contre 27 en 2015, dont 18 bibliothèques centrales et 25 annexes. Attention, toutefois, cette hausse relative doit être modérée par la prise en compte d'une présentation des chariots ou étagères de livres comme « bibliothèques » par les établissements.

Dans 62 % des cas, les répondants considèrent que les bibliothèques sont des lieux « confortables, adaptés à l’emprunt et à la consultation sur place ». Il en va différemment des annexes, souvent qualifiées de « peu confortables et peu accueillantes » et dont la plupart des superficies ne dépassent pas les 27 m2.

Accessibilité et personnel

Dans la majorité des cas, l'accès aux points de lecture se fait par bâtiment et par tranches horaires (65 % des détenus), devant l'accès sur demande ou lors d'activités. Les chariots de livres peuvent aussi être un moyen d'accès aux ouvrages.

Sur 17 réponses, 7 précisent tout de même qu’aucun correspondant n’a été nommé au sein du Service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du service de la Protection judiciaire de la jeunesse pour la gestion et l’animation de la bibliothèque.

11 établissements disposent de 1 ou 2 postes d'auxiliaires rémunérés, 4 établissements de postes d'auxiliaires bénévoles, et 5 sites accueillent 1 bénévole externe. 6 établissements comptent la présence effective, mais irrégulière d’un employé de la bibliothèque municipale. Enfin, 2 postes de bibliothécaire, à temps plein, salarié(e)s en CDD, ont été créés dans l’établissement des Baumettes 2 et d’Aix-Luynes 2.

Fonds et fréquentation

100 % des répondants déclarent que les rayons romans, BD et dictionnaires sont majoritaires au sein de leur fonds. Les ouvrages sur la religion, les documentaires et les livres techniques sont également très présents (92 %) suivis des récits de vie, biographies, livres de poésie et de théâtre (85 %), puis les livres en langue étrangère (77 %).

Les établissements signalent vouloir développer l'offre d'ouvrages en langue étrangère, mais aussi les documentaires, les BD et mangas ou encore les titres portant sur la formation. 71 % des bibliothèques carcérales centrales sont informatisées.

Concernant les chiffres de fréquentation, l'agence note qu'il est complexe de lier nombre de détenus et nombre de visites à la bibliothèque : accessibilité, accueil et dynamisme semblent plutôt entrer en compte.

Par ailleurs, les animations, la lecture avec des professionnels et les ateliers lecture font partie des activités les plus proposées (29 %), suivis des rencontres littéraires et des ateliers d’écriture. Les quartiers mineurs programment plus fréquemment des ateliers autour de la BD. L'année 2020, en raison de la pandémie et du confinement en vigueur dans la prison, a considérablement perturbé l'organisation de ces activités...

« Depuis la mise en place du dossier régional de demande de subvention auprès du Centre national du Livre, les budgets ont fortement augmenté pour les achats de livres comme pour les animations. Au total, cela représente un budget annuel en région de plus de 100.000 €. La moitié est dépensée dans les librairies de la région et l’autre moitié pour l’intervention d’auteurs ou d’animateurs du territoire », relève le rapport de l'agence.

Le rapport complet est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0