Mobilisation des chercheurs pour rebâtir une bibliothèque du Cap

La bibliothèque de l'université Harvard, un des plus anciens et plus importants établissements universitaires des États-Unis, annonce une évolution dans la gestion et les dénominations de ses collections. Les expressions « illegal alien » (« immigrant illégal ») et « alien » (« étranger ») sont ainsi remplacées par « noncitizen » (littéralement, « non-citoyen ») et « undocumented immigrant » (« immigrant sans papiers »).