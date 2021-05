30 millions € pour aider les bibliothèques italiennes

La mesure vise en effet directement les librairies, annoncée lors de la 77e assemblée de l’Associazione Librai Italiani (Association des libraires italiens). Les bibliothèques profiteront ainsi de l’enveloppe pour des achats auprès de libraires basés dans l’agglomération ou le territoire régional de l’établissement. « Au-delà du soutien économique, l’intervention a un sens particulièrement important », souligne le ministre. Il découle en effet d’une volonté politique de resserrer les liens entre les librairies et les bibliothèques, afin de consolider « la dimension communautaire, caractéristique de la lecture, et par conséquent, des librairies elles-mêmes ».

Dans le même temps, l’ALI a présenté quelques données sur le commerce du livre : sur mars et avril 2021, les ventes sont reparties avec 34 % de hausse. D’ailleurs, 46,3 % des personnes interrogées assurent qu’elles ont plus de fréquentations dans leur commerce. Marino Sinibaldi, président du Centro per il Libro e la Lettura, ajoute que, depuis la fin du confinement, les librairies ont été littéralement submergées de nouveaux clients.

L’Osservatorio, outil de mesure et d’analyse de l’ALI opéré avec Format Research, montre qu’entre juin et décembre de l’année passée, 48,6 % d’ouvrages de mieux ont été vendus en librairies, pour 43,1 % en valeur. Or, 2019 fut une année finalement peu glorieuse pour le secteur. Et pour mieux accompagner les librairies, l’ALI a dévoilé une plateforme, libropiu.it, permettant la commande en ligne, au niveau national.

Le territoire italien recense 3577 librairies, avec 31,2 % d’entre elles basées dans le sud du pays. En 2012, elles étaient 3901, laissant comprendre une érosion dans les créations d’entreprises. Depuis la pandémie, 91,6 % des boutiques ont maintenu le commerce internet et la livraison à domicile comme canaux de vente.

Approfondir le volet fiscal

La prochaine étape, estime le président de l’ALI, Paolo Ambrosini, sera de produire de nouvelles mesures incitatives. « Le crédit d’impôt pour les librairies fut très utile », note-t-il, en souvenir des 4 millions € d’aides instaurées en 2017. « Nous pourrions désormais agir du côté des familles, en rendant les frais d’achats de livres entièrement déductibles des impôts », propose-t-il.

De son côté, le président de l’Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, salue le soutien confirmé et renouvelé du gouvernement au commerce. « Attribuer des fonds spécifiques aux bibliothèques pour 2021, dans la perspective d’achats de livres auprès de librairies locales est un moyen efficace pour encourager la lecture en Italie, tout en valorisant l’ensemble de la chaîne du livre. »

Cumulés aux 220 millions € d’aides du Bonus Cultura — l’équivalent du Pass Culture en France, mis en œuvre par Matteo Renzi, alors Premier ministre d’Italie en 2016 — les 30 millions € pour les bibliothèques seront « une stratégie efficace ».

En France, le Centre national du livre a mis en œuvre un soutien à la hauteur de 10 millions €, fléché vers les bibliothèques, répartis sur 2021 et 2022.

