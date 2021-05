Rennes : changement de local pour la librairie coopérative L’Établi des mots

Le 28 mars, L’Établi des mots quittait le P’tit Blosneur pour aller poser étagères et ouvrages un peu plus loin, avenue des Pays-Bas. Créée en septembre 2020 sur l’initiative de trois associations du Blosne, à Rennes, la librairie s’était donné pour mission d’enrichir la vie culturelle du quartier.

Pensée comme une coopérative, la boutique n’appartient qu’à ses adhérents, qui peuvent devenir membres après avoir acheté une part sociale de l’entreprise fixée à 20 €. La librairie compte aujourd’hui 200 coopérateurs, dont la grande majorité réside dans le quartier.

Avec ces nouveaux locaux, les trois libraires salariés Gabriel, Nadège et Laurent peuvent offrir aux lecteurs un catalogue plus diversifié et des espaces adaptés à la jeunesse et aux adultes. « Toutes les conditions doivent être mises en place pour que les habitants s’approprient cette librairie. C’est la leur ! », explique ainsi Laurent à Ouest France.

Le déménagement a également permis de mieux faire connaître l’initiative et son fonctionnement en coopérative. Une chance pour les futurs évènements et ateliers organisés par les libraires qui ne devraient pas tarder à voir le jour avec l’allègement des mesures sanitaires.

Crédit photo : L’Établi des mots - Twitter