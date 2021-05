La Rumeur des crêtes, un projet de librairie à Cadenet

La librairie doit ouvrir au cœur du village de Cadenet, en août 2021. « Nous souhaitons créer un lieu où puiser et échanger des savoirs, des coups de cœur, où s'offrir des moments de détente, de lecture et d'écoute », expliquent les libraires, qui annoncent des ouvrages neufs et d'occasion, en français et en langues étrangères.

Des jeux de société et des articles de papeterie seront également proposés aux clients. Bien entendu, la librairie disposera de son site internet, et sera présente lors de différents événements, avec une activité itinérante.

Dans les bibliothèques de La Rumeur des crêtes vous trouverez une large sélection de livres neufs : littératures, jeunesse, BD/manga/comics, sciences humaines et sociales, pratiques et loisirs, parascolaire, arts. Avec nos paysages de lecture différents et nos passion variées, nous aurons plaisir à vous orienter dans l'immensité de l'offre éditoriale actuelle ! Quelques livres audio et en grands caractères raviront celles et ceux ayant des difficultés à lire. Et plus, des livres d’occasion à bas prix faciliteront encore l'accès à la lecture. – Les fondateurs

Sandrine Lana et Antoine Frey promettent aussi des visites dans des maisons de retraite, centres de rééducation, mais aussi des réseaux d’assistantes maternelles : « C'est notre façon à nous de faire un pas de côté, de prendre des chemins de traverse. »

La Rumeur des crêtes entend proposer quelques rafraîchissements, mais aussi ouvrir ses portes à des auteurs et associations culturelles. La structure sera une SCOP, pour accueillir des associés-salariés au fil du temps.

Le financement participatif se trouve à cette adresse.