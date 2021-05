Indépendant ? “Il n’y a pas d’éditeurs engagés sans lecteurs engagés

Gaëlle a un parcours du secteur du livre à 360 degrés, de libraire, de bibliothécaire, d’auteur, de journaliste, de programmatrice de festivals, de directrice d’une structure d’accompagnement des professionnels du livre et de créatrice d’un concours littéraire pour ceux qui n’en ont pas.

Pour elle, « la complexité de l’écosystème du livre est vitale pour enrichir [le tout le] faire vivre. [Dans ce système], il y a de grands groupes qui font un travail formidable et défendent la littérature française sur la scène internationale [comme] la littérature étrangère en France. Tout ce travail (…) est très important, mais cette édition-là n’a de sens que parce qu’il y a de nouveaux entrants et de nouvelles voix qui sont capables de s’élever ».

L’engagement de Gaëlle est donc de « pousser ces [nouvelles voix], ces structures, ces auteurs pour donner les conditions confortables » à la création, en proposant un champ littéraire un peu moins homogène.

Elle poursuit cet objectif en dirigeant Fontaine O Livres, structure d’accompagnement des professionnels du livre. En parallèle, Gaëlle a aussi créé le prix littéraire Hors Concours. Partant du constat que tous les prix sont accordés aux mêmes maisons, elle en a cherché la cause.

« Pourquoi l’édition indépendante devrait-elle attendre que l’édition traditionnelle lui fasse une place ? Ce n’est peut-être pas la bonne stratégie aussi ? (…) Peut-être que, simplement, elle a les moyens de faire la promotion de ses propres ouvrages ? »

Le prix Hors Concours défend cette vision de trois manières. D’abord ce sont les éditeurs qui proposent leur(s) titre(s). Ensuite le travail de communication et de sélection repose sur la force du collectif, à travers notamment la diffusion d’un catalogue commun aux éditeurs sélectionnés, pour ouvrir de nouvelles perspectives et nourrir la réflexion de l’édition indépendante. Enfin, le prix accompagne le lecteur, avec une déclinaison du concours aux lycéens et des ateliers d’écriture. « Qui que l’on soit, on peut apprendre à lire et apprécier un texte. Plus on a de clés de lecture, plus on est capable d’apprécier et (…) d’avoir une émotion par rapport une œuvre. »

Finalement, « il n’y a pas de bons éditeurs sans bons lecteurs [et] il n’y a pas d’éditeurs engagés sans lecteurs engagés ».