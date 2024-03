Livres, actualités : tout sur Jean d'Ormesson

France

Saône, Rhône. Méditerranée / Mediterranean / Mittelmeer

Résumé : Ce livre s'adresse à des croisiéristes sur la Saône et le Rhône et aussi à des amateurs de tourisme fluvestre (randonnées, vélo sur la Via Rhôna par exemple). Le tracé et les principales caractéristiques hydrologiques des deux voies d'eau sont décrits, avant de présenter certaines villes riveraines dont le patrimoine est riche, souvent depuis l'Antiquité ou l'époque médiévale. Le livre explique aussi les aménagements réalisés au XXe siècle, quand la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a créé des infrastructures fluviales pour produire de l'énergie hydroélectrique et améliorer les conditions de navigation. Ensuite, ce livre explique la vulnérabilité de la Camargue dans le delta du Rhône, suite au réchauffement climatique qui accélère l'élévation du niveau marin. En définitive, le Rhône est un acteur essentiel de lutte contre les pollutions et les émissions de CO2, mais il est fragile à moyen terme. Abstract : This book is aimed at cruise passengers on the Saône and Rhône waterways, as well as river tourism enthusiasts (hikers and cyclist). The route and main hydrological charactéristics of the two waterways are described, before presenting some of the riverside towns with a rich heritage, often dating back to Antiquity or the Middle Ages. The book goes on to explain the vulnerability of the Camargue in the Rhône delta, as a result of global warming, which is accelerating the rise in sea levels. The Rhône is a key player in the fight against pollution and CO2 emissions, but it is fragile in the médium term. Zusammenfassung : Dieses Buch richtet sich an Kreuzfahrtpassagiere auf den Wasserstraßen Saône und Rhône sowie an Flusstouristen (Wanderer und Radfahrer). Es werden der Verlauf und die wichtigsten hydrologischen Merkmale der beiden Wasserstraßen beschrieben, bevor einige der Uferstädte mit einem reichen Erbe vorgestellt werden, das oft bis in die Antike oder das Mittelalter zurückreicht. Das Buch erläutert auch die Gefährdung der Camargue im Rhône-Delta durch die globale Erwärmung, die den Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt. Die Rhône ist ein wichtiger Akteur im Kampf gegen Umweltversschmutzung und CO2-Emission, aber sie ist auf lange Sicht gefährdet.