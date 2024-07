Le cahier de David Jannapolli

Un livre à quatre voix et peut-être un livre pour quatrevoies Quatre voix qui s'entrechoquent, s'entremêlent Quatrevoies qui se tissent pour se perdre Quatre voix qui s'étreignent ets'éteignent Chaque voix trace sa voie. Chaque voie porte unevoix Chaque voix vibre à l'écoute des vents, des nuages, despluies Chaque voie s'égare dans la nuit des souvenirs C'est ainsi que l'auteur ébaucherait une présentation de son roman. Comme àbout de souffle devant l'incommensurable silence qui se dégage de son propreouvrage. Autour du viol d'un enfant, David, à sauver, à aimer. Quatrepersonnages nous parlent de son histoire. Axel, l'homme qui, le recueillant, vale sauver, au-delà de sa vie. La fille de cet homme, Claire, elle-mêmesurvivante, qui, le recueillant, va l'aimer au-delà de sa vie. La meilleure amiede Claire, Palmyre, celle qui est faite pour l'amour, pour la vie, et qui reste, elle, et témoigne. Et lui, David, il l'écrit dans son cahier, son histoire, etpeu à peu, on ouvre ce cahier. Toute sa vie, David la dit avec ses mots, avecson orthographe et sa grammaire de dyslexique, à l'encre de ses peurs, de sesincompréhensions, de ses émerveillements, de ses curiosités, de ses joies, de sadétresse d'orphelin, de sa douleur insurmontable, de sa colère aussi. Une sourdecolère. Et un amour immense. Mais une immense colère.