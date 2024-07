L'Epopée des Arméniens et des marins du Musa Dagh Ras El Mina. Jean Le Mée, un parcours d'officier dans la Royale

En juillet 1915, des villageois arméniens résistent aux ordres de déportation des autorités turques et échappent à l'extermination : réfugiés sur le Musa Dagh, ils parviennent à contenir les assauts des troupes turques cinquante-trois jours durant. A court de munitions et de vivres, ils devront leur salut à la marine française : du 5 au 14 septembre 1915, la 3e escadre de Méditerranée évacue plus de 4000 Arméniens depuis la plage du Ras el-Mina située au pied du Musa Dagh. " Mon Grand-père maternel, Jean le Mée, écrit l'auteur, avait 23 ans à cette époque. Il était enseigne de vaisseau sur le croiseur Desaix, affecté à la compagnie de débarquement. J'ai retrouvé son carnet d'officier ainsi que son album de plus de 200 photos datées et légendées de sa main... " Voici l'une des pages les plus dramatiques de l'histoire de la Première Guerre mondiale, à l'aune du parcours très documenté d'un marin breton " mort pour la France " et des liens toujours vivaces de l'amitié franco-arménienne.