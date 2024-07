Revue générale N° 2023/2, juin 2023 : L'utopie : rêve ou cauchemar ?

Avec les contributions de Jan Baetens, Jean-Baptiste Baronian, Anne-Laure Béatrix, Eric Clémens, Jérémy Cornec, Samuel Defacqz, Guy Delhasse, Charles Delhez, Luc Dellisse, Francis Delpérée, Mark Eyskens, Christian Gatard, Christopher Gérard, Tanguy Habrand, Jean Jauniaux, François Kersaudy, Theodoros Koutroubas, David Labreure, Jean Lacroix, Frédéric Le Moal, Françoise Levie, Federica Mogherini, Sergio del Molino, Frédéric Saenen, Jean-Frédéric Staes, Bernard Stevens, Louise Van Brabant, Francis Van Dam, Natacha Vas-Deyres Avec des Fragments d'une réflexion collective sur l'utopie de Marie Delcourt et Alexis Curvers " Utopie "... Le mot sonne joliment aux oreilles des rêveurs et des idéalistes, des littérateurs et des cinéastes, sinon des politiques. Ici le temps devient espace, et inversement, puisque tout s'y passe de l'autre côté de cette vie. En ce lieu purement imaginaire règne l'harmonie parfaite, seule garante de l'épanouissement individuel. L'ordre va de soi, la concorde règne, et l'avenir n'est plus une question là où le futur se conjugue au quotidien. Mais ce serait oublier le potentiel subversif des oeuvres des utopistes qui, en satiristes, diagnostiquent mieux que quiconque les maux de la société. Au fil de l'Histoire et de ses tragédies, soit de Thomas More à Hunger games en passant par Orwell, la peinture de moeurs s'est obscurcie pour devenir description d'une mécanique totalitaire perverse. Le bonheur arcadien a pris des allures de cauchemar climatisé et de machine à broyer les consciences. Plus aucun régime, fût-ce la démocratie, n'est insoupçonnable d'être la matrice d'une dystopie. Dans notre dossier, des femmes et des hommes, d'hier et d'aujourd'hui, revisitent ce non-lieu si peu commun dont on ne sait plus trop s'il faut espérer ou craindre qu'il advienne...