Les décompilateurs

Ce livre s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux sciences exactes, mais ne nécessite pas de connaissances précises. Il s'appuie sur la longue expérience de l'auteur en recherche, pour exposer ses idées sur la nature des mathématiques et de la physique théorique. En faisant le lien entre la théorie de l'évolution et des découvertes récentes en logique et en informatique théorique dont l'auteur est un spécialiste reconnu, il explique certains paradoxes de la mécanique quantique : de façon surprenante, la présence de l'observateur influence le résultat des expériences. Ses réflexions ouvrent des méthodes de recherche nouvelles et des perspectives passionnantes sur les programmes à l'oeuvre dans le cerveau des animaux évolués et de l'homme en particulier. A la condition, cependant, de "se décider à abandonner une fois pour toutes la folle chimère d'un Univers régi par des lois mathématiques".