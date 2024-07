Jean Hugo, le regard magique

Au niveau de notre territoire la métropole de Montpellier et la ville de Sète souhaitent rendre également hommage à l'artiste Jean Hugo, disparu depuis quarante ans, avec le désir de révéler l'ensemble de son oeuvre dans toute sa richesse et complexité. Cet hommage, qui advient pour les quarante ans de la disparition de l'artiste, a pour projet de présenter son oeuvre, à la fois dans toute sa diversité, ainsi que dans l'histoire culturelle qui l'accompagne, toutes deux d'une richesse exemplaire. Tour à tour décorateur, peintre, poète et écrivain, Jean Hugo a réalisé plus de 1000 peintures et 3000 dessins, collaboré à près d'une cinquantaine de mises en scène théâtrales ou dansées, et ce tout au long de son existence, largement contribué à plusieurs projets décoratifs, notamment autour des années Trente, et participé à de grands programmes artistiques à l'étranger. Illustrant les plus grands auteurs de son temps, il a également montré une grande invention dans sa relation féconde avec l'éditeur Pierre-André Benoît et écrit des Mémoires exquis, où l'humour le dispute à la poésie, d'après des carnets de notes scrupuleusement tenus "an par an" qui font de lui un témoin de son temps exceptionnel qui a traversé tout le XXe siècle ou presque, acteur reconnu et fin observateur de tous les mondes sociaux et culturels qui l'ont constitué, décennie après décennie.