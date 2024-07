Physique-Chimie 1re Exos résolus

La collection pour progresser jusqu'à l'excellence ! La collection Exos résolus s'adresse à tous ceux qui veulent réussir dans les matières scientifiques, de la 3e à la terminale, grâce à un entraînement intensif. Chaque titre présente des batteries d'exercices minutés, classés par thèmes et par niveaux de difficulté. Vous y trouverez : - des cours complets assortis de nombreux conseils pour comprendre et apprendre ; - des QCM et des exercices de base pour assimiler les méthodes et les notions fondamentales ; - des exercices d'entraînement pour s'exercer et se perfectionner ; - 20 évaluations pour compléter ses révisions ; tous les corrigés détaillés, avec de nombreux conseils.