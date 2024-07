Le Petit Prince et ses amis : Le miroir galactique

Sourire peut devenir une façon de cacher sa tristesse, et Elijah l'a bien compris ! A tel point que son propre reflet ne se reconnaît plus en lui, et décide de ne plus se montrer... Heureusement, durant cette aventure qui les fait tous passer de l'autre côté d'un miroir magique, le Petit Prince, Renard et Charlotte sont là pour encourager leur ami à être lui-même. Une histoire inspirée par le chef-d'oeuvre de Saint-Exupéry pour apprendre à accepter de montrer ses émotions.