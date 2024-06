Allumer un feu de camp avec un livre ? Gare aux grincheux du web

Dans son édito (édition 29-30 juin), le journaliste Jean-Claude Vantroyen vantait les mérites de la lecture en camping considérant que les 500 grammes d'un livre alourdissant un sac-à-dos valent bien d’être supportés, pour plaisir de bouquiner qu'ils procureront.

Une délicieuse ode à la lecture en plein air, invitant à profiter chaque jour de ces quelques minutes d’aventures au fil des lignes. « Au petit matin, entre la gym et le petit-­déj'. Entre le dîner et la sieste. Entre la vaisselle et l’extinction des feux, là, sous le sac de couchage avec sa lampe de poche », peut-on lire.

Arrivant au terme de son billet, le journaliste installé dans cette ambiance bucolique, voire champêtre, conclut : « Et si vous avez mal choisi votre roman, s’il vous tombe des mains, s’il est vraiment nul, vous pouvez toujours allumer le feu avec ses pages... » Dans les bureaux de la Team Premier Degré (pour qui le second degré est une inéptie), l'alerte rouge est lancée avec amorce du dispositif Orsec et déploiement du plan Sentinelle.

Ces vigilants grincheux, tombés sur l'édito du Soir, se sont tournés vers ActuaLitté pour déplorer — et certains, sans tendresse — les propos tenus. « Il s’agit quand même d'une incitation à détruire par le feu, d’un autodafé ». Certes pas pour réduire au silence un ouvrage jugé dangereux, mais au prétexte de sa piètre qualité.

Evidemment, l’image mentale que cette cérémonie expiatoire induit où le campeur désabusé se débarrasse d’une déplaisante lecture, déchirant l’objet, jeterait dans les flammes page après page, n'était pas des plus heureuses.

Ainsi, contacté par ActuaLitté, Jean-Claude Vantroyen admet bien volontiers une maladresse : « Evidemment, c’était humoristique et pas question d’imaginer d’autodafé. J’avais simplement pensé à un feu de camp et mon imagination a fait le reste… Mais, bon, ce n’était pas une idée pertinente en ces moments de crise. Et je regrette de l’avoir laissé filer jusque sur le papier et sur le net. »

Et preuve de bonne volonté, la version web a été rectifiée :

« Je me rappelle avoir lu du Kessel (lequel ? j’ai oublié) dans un camp scout dans cette position certes inconfortable, mais réconfortante. Et c’est peut-être cette situation un peu clandestine qui m’a fait aimer cet écrivain. »

Imaginer que des gens aient été choqués par la lecture de la première version en considérant qu’il s’agissait vraiment d’un conseil à suivre serait assez absurde. Entre la boulette et une lecture de travers, les conditions étaient réunies pour une incompréhension.

Un romancier proche de la rédaction ajoute avec un large sourire (puisqu’il faut le préciser) : « Il faudrait demander à Daniel Pennac s’il accepterait l’ajout d’un droit supplémentaire aux droits du lecteur : celui de cramer un roman mal torché. »

Pas en numérique, alors…

Crédits photo : Alex Buisse, CC BY SA 2.0