Madagascar, la France et l'océan Indien

A l'aune des relations franco-malgaches, quels défis et quelles perspectives pour Madagascar aujourd'hui ? Tel était l'objet des " Entretiens " organisés par l'Académie des Sciences d'Outre-mer à l'Académie nationale des arts, des lettres et des sciences de Madagascar (Antananativo) en mars dernier, axés autour de deux grandes thématiques : les enjeux du développement durable et les héritages patrimoniaux et enjeux culturels. Parmi les sujets abordés : L'explosion démographique à Madagascar, du capital humain au péril humain ; La place des entreprises françaises dans l'économie malgache pendant la Première République (1958-1972) ; Le tourisme colonial à Madagascar ; La valorisation de la recherche à Madagascar ; ou encore les défis à relever pour les apprenants malgaches de langues européennes.