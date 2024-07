Investigations judiciaires transnationales dans l’espace CEDEAO. Quelle implémentation des équipes communes d’enquête ?

La complexité de la criminalité transnationale organisée et l'enchevêtrement de ses diverses manifestations, ont démontré les limites des outils classiques de la coopération pénale internationale. Conscient de l'impérieuse nécessité d'adaptation des mécanismes d'investigation à l'évolution constante de la criminalité transnationale, l'auteur a décidé de porter ses réflexions sur les " équipes communes d'enquête ". A travers cet ouvrage, il analyse la plus-value de cette forme de coopération judiciaire pénale internationale et formule des propositions pertinentes quant à son perfectionnement et son implémentation notamment dans l'espace ouest-africain.