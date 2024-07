L'empreinte des grands fauves

Après son premier roman publié en 2020 et intitulé " Le seigneur malgré lui ", l'auteur d'origine limousine, change de registre et opte pour une intrigue drôle et savoureuse avec pour ingrédients : la politique, la police et la justice. L'itinéraire d'un étudiant dilettante qui deviendra commissaire de police, puis, un peu malgré lui, ministre de l'Intérieur. Homme d'instinct et de caractère entier, Jean-Victor Fontana va vite se montrer digne de la stature d'un grand flic et bénéficier à Paris, d'un véritable réseau qui misera sur lui et l'aidera à se propulser au sein même du pouvoir. Fidèle à ses racines limousines et à ses convictions de terrain, il semble pour autant bien conscient du décalage flagrant qui existe entre le véritable courage politique et le vertige ou l'ivresse du pouvoir. Adepte du bon sens et fervent défenseur de lois simples et applicables, il s'opposera activement aux démagogues ou autres intellectuels bien-pensants qui jubilent sur les débats de société et qui se plaisent à se démarquer du bon peuple. Il se gardera bien, surtout, de prétendre connaître tous les ressorts de la nature humaine, à confronter en permanence et sans artifice à sa stricte réalité.