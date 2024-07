Une oeuvre magistrale de l'enluminure gothique bientôt aux enchères

Jean Pucelle, un éminent enlumineur du Moyen Âge décédé en 1334, a exercé une influence profonde sur l’enluminure du XIVe siècle. Son style distinctif, marqué par des scènes animées et humoristiques, un traitement tridimensionnel des figures et une minutieuse attention aux détails des corps, se retrouve dans ce manuscrit. Les drôleries en grisaille, typiques de l’art pucélien, agrémentent le document de personnages expressifs aux postures parfois surprenantes.

Ce manuscrit, qui est l'œuvre de plusieurs mains dont celle, probablement, de Jean Pucelle, se distingue par la richesse de ses miniatures, la diversité des encadrements et la variété des heures qu’il contient, ce qui permet de penser qu'il s'agit là d'une commande prestigieuse. Des marques héraldiques discrètes évoquent une origine royale française.

L'analyse indique qu’Isabelle de France, fille de Philippe le Bel et épouse d’Édouard II d’Angleterre, pourrait être la commanditaire de cette œuvre, étant la seule à porter à cette époque les armes des royaumes de France et d’Angleterre identifiées dans le manuscrit.

Les décorations du manuscrit sont d’une grande richesse : elles comprennent des scènes telles que l’Annonce aux bergers, des initiales historiées représentant Sainte Catherine, Saint Paul, Saint Jean-Baptiste, Saint Jean évangéliste et Sainte Geneviève. Les encadrements, dorés à la feuille et ornés de motifs de vigne, de houx et de chêne, sont également peuplés de drôleries anthropomorphiques et zoomorphiques.

Parmi les éléments remarquables de ce manuscrit figurent des offices de la Croix/Passion et du Saint-Esprit, qui incluent des variantes jusque-là inconnues. Ce manuscrit constitue ainsi un témoignage précieux de l’histoire de l’art de l’enluminure au XIVe siècle.

Pucelle, le grand artiste médiéval

Jean Pucelle est unanimement reconnu comme étant le plus grand enlumineur de son époque. Son influence se manifeste dans la quasi-totalité des manuscrits français du second tiers du XIVe siècle, témoignage de son impact considérable sur l’art médiéval.

Les Heures de Jeanne d’Évreux, chef d'œuvre de l'artiste composé entre 1325 et 1328, a définitivement consacré Jean Pucelle et affirmé sa position centrale dans l’histoire de l’art médiéval français. Conservé par Charles V puis par le duc Jean de Berry, il passe par les mains du baron Louis-Jules du Châtelet au XVIIe siècle.

Au XIXe siècle, les barons Edmond et Alphonse de Rothschild le font entrer dans leur collection, avant que Maurice de Rothschild ne le vende au Metropolitan Museum of Art de New York en 1954, où il est depuis conservé.

La trahison du Christ et L'Annonciation, dans Les Heures de Jeanne d'Évreux (The Met, domaine public)

Ce manuscrit, singulier par sa beauté et sa complexité, illustre parfaitement le génie de Pucelle. Il est aujourd’hui considéré comme une œuvre majeure, emblématique du talent et de la maîtrise technique de l’artiste.

