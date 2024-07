35 volumes originaux de l'Encyclopédie à Perpignan

Une édition complète, en parfait état, qui offrira un accès direct à un travail de recherche monumental qui a impliqué 150 collaborateurs et produit 72.000 articles sur une période de 20 ans : « Un travail de recherche colossal et inédit qui s'est prolongé sur 20 années et a mobilisé les esprits les plus avancés de ce siècle », partage le Directeur de la bibliothèque universitaire de Perpignan Etienne Rouziès, auprès de France Bleu Roussillon.

« Nous avons été très heureusement surpris, c'était une proposition extraordinaire pour nous ! Ce qui est assez exceptionnel, c'est de disposer d'une édition d'époque, contemporaine de la rédaction de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert », ajoute ce dernier.

Un passionné de livres

C'est le gendre d'Alfred Sauvy, John Wilkinson, ancien professeur à Oxford, qui a réalisé ce legs généreux, symbole de l'esprit des Lumières, entre engagement profond envers le progrès, la tolérance et l'esprit critique.

Ces volumes seront exposés au public le samedi 12 octobre prochain lors de la fête de la science, permettant à tous de découvrir cette pièce maitresse du patrimoine intellectuel et culturel.

Alfred Sauvy, né à Villeneuve-de-la-Raho et enterré à Montalba-le-Château, était profondément attaché au Roussillon. « Notre département n'étant hélas pas le plus doté de France, c'est donc une très bonne chose que cette collection ait été donnée à l'Université de Perpignan », a réagi le petit-neveu de l'économiste, Olivier Poisson, satisfait de voir cette collection léguée aux fonds de la bibliothèque de l'Université de Perpignan.

Formé à l'École Polytechnique et à la Statistique générale de France, l'économiste a fait partie des pionniers dans le domaine de la démographie et de l'économie sociale. Il est surtout connu pour avoir inventé le terme « Tiers monde » dans les années 1950, une expression qu'il a utilisée pour décrire les pays non alignés durant la Guerre froide qui n'étaient ni dans le bloc soviétique ni dans le bloc occidental. Sauvy a consacré sa carrière à l'étude des populations, de leur développement, et des implications économiques et sociales qui en découlent.

Outre ses contributions académiques, Alfred Sauvy était également un commentateur actif des politiques publiques et un critique de la gestion gouvernementale des questions économiques et démographiques. À travers ses nombreux écrits et ses interventions, il a plaidé pour une meilleure prise en compte des réalités démographiques dans la planification économique et sociale, et a souvent mis en lumière les disparités entre différentes parties du monde.

Alfred Sauvy était enfin un passionné de livres, qui a amassé une vaste bibliothèque personnelle au fil des ans, témoignant de son amour pour le savoir et l'éducation.

Réunir tous les savoirs

L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, a été initialement publiée entre 1751 et 1772, et visait à rassembler et à diffuser le savoir de l'époque dans une multitude de domaines, allant des sciences naturelles aux arts et à la technologie. Éditée par Denis Diderot et Jean le Rond d'Alembert, l'encyclopédie se composait de 28 volumes de textes et de 11 volumes de planches illustrées.

L'œuvre se caractérise par une organisation méthodique en textes, planches, suppléments, et tables, le tout classé alphabétiquement. Les planches, en particulier, démontrent l'application de méthodes scientifiques rigoureuses pour la représentation graphique.

L'impact de l'Encyclopédie fut important, car elle servait non seulement de résumé de toutes les connaissances humaines classées systématiquement, mais elle était aussi un puissant outil de critique sociale et religieuse. En promouvant les idéaux de raison, de scepticisme et de recherche scientifique, l'Encyclopédie a encouragé le questionnement des traditions et des autorités établies.

Cette ambition a souvent conduit à des tensions avec les autorités ecclésiastiques et gouvernementales, entraînant des censures et des interdictions. Malgré cela, elle a réussi à exercer une influence considérable, non seulement en France mais à travers toute l'Europe, alimentant les débats qui allaient mener à des révolutions sociales et politiques dans les décennies suivantes.

