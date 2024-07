Mémoires d'objets, histoires de la libération de Paris

En 2024, la France va fêter le 80e anniversaire de la Libération de Paris qui eut lieu en août 1944 : 80 objets emblématiques sont présentés pour cet anniversaire. Xavier Aiolfi et Jean-Baptiste Ordas nous proposent un nouveau regard sur la Libération de Paris en présentant une galerie d'objets historiques (la vareuse du général von Choltitz lors de la réddition du Gross Paris, le casque US du sergent de la Fuente mort au combat, etc.) , insolites (une veste de combat de la Waffen SS transformée en objet de la libération par un déporté ! , le panneau de bar du Ritz en allemand), ou émouvants (les graffitis de la chapelle du Mont Valérien, une bouteille de vin de la préfecture de police de Paris qui servit à fabriquer des cocktail molotov), etc. Ce livre présente 80 objets sélectionnés parmi les plus incroyables issus de collections privées ou de musée. Armes, matériels, pièces d'équipement mais aussi reliques relevées sur le terrain et objets du quotidien racontent avec beaucoup d'émotion et de réalisme des histoires fortes, parfois terrible, toujours émouvantes.