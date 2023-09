Découvrir les 16 romans du prix Goncourt 2023

Dans Triste tigre, Neige Sinno, jeune femme française d'origine taïwanaise, nous livre un récit autobiographique poignant et drôle sur son passage à l'âge adulte.

L'auteure y évoque sa relation complexe avec son père, son homosexualité et sa dépression. Ces trois thèmes s'entremêlent pour former un portrait intime et sensible d'une jeune femme qui cherche sa place dans le monde.

Neige Sinno naît en France de parents taïwanais. Elle grandit dans une famille aimante et protectrice. Elle a une enfance heureuse, entourée de ses parents, de ses frères et sœurs, et de ses grands-parents.

Mais dès son plus jeune âge, Neige Sinno se sent différente. Elle ne se reconnaît pas dans les modèles féminins traditionnels. Elle préfère les garçons et les jeux de garçons.

L'adolescence de Neige Sinno est difficile. Elle est confrontée à l'homophobie, à la pression sociale et à la crise identitaire.

Elle se sent rejetée par ses camarades et par sa famille. Elle souffre de dépression et de troubles du comportement alimentaire. À l'âge adulte, Neige Sinno commence à se reconstruire. Elle découvre sa sexualité et son identité. Elle commence à écrire pour exorciser ses démons.

Elle part en voyage en Asie, à la recherche de ses racines. Elle rencontre des personnes qui l'aident à s'accepter pour ce qu'elle est. Triste tigre est un récit bouleversant et jubilatoire. Il est un cri du cœur d'une jeune femme qui cherche sa place dans le monde.

C'est un récit qui parle d'amour, de famille, d'identité et de résilience. C'est un récit qui ne laisse pas indifférent.