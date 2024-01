Les finalistes du Prix Littéraire Montluc Résistance et Liberté 2024 sont connus

Le jury décerne également un prix spécial récompensant un document (essai, récit, etc.) ou une BD.

En complicité avec des librairies et des partenaires culturels, un programme hors les murs prolonge la présence du prix et de ses lauréats tout au long de l’année.

Les 5 ouvrages finalistes de cette 7e édition sont :

Charrue tordue, Itamar Vieira Junior, Zulma

Les conditions idéales, Mokhtar Amoudi, Gallimard

Suite inoubliable, Akira Mizubayashi, Gallimard

L’enfant dans le taxi, Sylvain Prudhomme, Minuit

Tosca, Murielle Szac, Emmanuelle Collas

La proclamation du prix aura lieu le 3 avril 2024 au Mémorial National de la Prison de Montluc.

Le prix est doté de 5000 €.

Le jury, co-présidé par Jean-François Carenco et Jean-Laurent Lastelle, est composé de personnalités, écrivains, journalistes, libraires et artistes : Kaouther Adimi, Maritsa Boghossian, Sophie Brocas, Sorj Chalandon, Françoise Cloarec, Jean D’Amérique, Kerenn Elkaïm, Raphaëlle Epstein-Richard, Isabelle Hausser, Emmanuel Hoog, Nathalie Jakobowicz, Jean-Marc Levent, Sarah Moon, Ernest Pignon-Ernest, Christian Schiaretti, Béatrice Soulé.



En 2023, le Prix littéraire a été attribué à Kaouther Adimi pour son roman Au vent mauvais (éd. Seuil) et le Prix spécial du jury à Bertrand Guillot, pour L’Abolition des privilèges (éd. les Avrils).

