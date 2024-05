Pour cette seconde édition, l'auteure Léonor de Récondo reçoit le prix Aznavour 2024 pour son roman Le Grand Feu aux éditions Grasset.



« Je suis musicienne et c'est la première fois que j'aborde frontalement la musique dans un de mes romans. Je suis donc d'autant plus touchée de recevoir un prix sous le signe de Charles Aznavour. Le Grand feu raconte ce que c'est d'être aimé, heureux, quitté... Comme Aznavour », explique la lauréate, Léonor de Récondo.

Le Grand Feu nous parle d’amour, adolescent et incandescent, dans la Venise du 18e siècle et plus précisément dans une institution, où la musique est enseignée à son plus haut niveau. « Une sensualité formidable, une musicalité mémorable », confie Jacques Terzian, membre fondateur du prix.

MICHRONIQUE – Le grand feu, de Leonor de Recondo

L’amour et la musique sont indissociables de l’univers d’Aznavour, comme le souligne Élisabeth Moreno : « Ce roman magnifique remplit tous les critères du prix Aznavour ».

Crédits photo : Leonor de Récondo © Michaël Huart

