Les dix “pré finalistes” du Prix Lorientales 2024

La septième édition du Prix du roman d'Écologie entend témoigner d'une riche diversité et d'une remarquable audace, embrassant dystopies, éco-fictions, et narrations éco-poétiques. Son jury a retenu six d'entre eux, dont les œuvres envisagent un monde alternatif, où une coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature est (parfois) possible.