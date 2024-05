Le grand feu

En 1699, Ilaria Tagianotte naît à Venise dans une famille de marchands d'étoffes. Ses parents, Francesca et Giacomo, ayant perdu trois enfants, la confient à la Pietà, une institution religieuse renommée pour son enseignement musical sous la direction de maîtres comme Antonio Vivaldi.

Dès son jeune âge, elle montre un intérêt pour la musique. Placée en pouponnière, elle apprend à lire et rêve de jouer du violon. Elle devient copiste de Vivaldi et découvre sa passion pour la musique, véritable voix intérieure. La Pietà, avec ses 867 pensionnaires, est un univers clos où les jeunes filles interprètent des œuvres derrière des grilles de fer lors de concerts prisés par les Vénitiens.

Déchirée entre son amour pour la musique et ses premiers émois amoureux, notamment pour Paolo, le frère de Prudenza, Ilaria est consumée par de nouveaux sentiments, un feu intérieur qui transforme son existence. Sa relation avec Paolo et son attachement à Prudenza ajoutent des couches de complexité à sa quête personnelle.

Léonor de Récondo capture l'essence de cette époque, où Venise, bien que déclinante, reste une ville de palais, de théâtres et de carnavals. L'auteur nous transporte avec une plume poétique et sensible dans un monde où la musique est une évasion et une passion dévorante. Ilaria, à travers ses expériences et découvertes, incarne cette dualité, cherchant à concilier son amour pour le violon et les affections humaines.

Une ode à la musique et à la féminité, où l'apprentissage et les émotions se mêlent pour donner vie à un personnage attachant. L'histoire d'Ilaria, entre solitude et découvertes, nous tient en haleine jusqu'à un final explosif, semblable à un feu d'artifice, symbolisant sa passion pour la musique et la vie.