Pourquoi Le Grand Feu ? "Parce que c’est un roman qui raconte plein d’amour"

À Paris, dans un hôtel particulier niché au cœur du 18e arrondissement, Léonor de Récondo s’est vue honorée du Prix Aznavour des mots d’Amour 2024. Ce mercredi 22 mai, jour où le chanteur, qu’on ne présente plus, aurait dû fêter ses 100 bougies, Le Grand Feu était acclamé par un public de près de 200 personnes.

Le Grand Feu, c’est un roman d’amour qui prend racine au début du XVIIIe siècle, à Venise. Ilaria Tagianotte est placée dans une institution pour filles. Un univers très fermé dans lequel elle touche pour la première fois à ce qui deviendra son grand amour : la musique. Mais au-delà des trames narratives, Le Grand Feu est un roman initiatique autour de la musique, l’amitié, mais surtout... L’amour.

« Pourquoi on a adoré Le Grand Feu ? Parce que c’est un roman qui raconte plein d’amour, et que le Prix Aznavour, c’est un prix qui parle d’amour », confiait Pascal Nègre, producteur de musique et animateur de radio français, mais surtout membre du jury, au micro d’ActuaLitté.

Fondée par Mischa Aznavour, l’association Aznavour pour l’Amour a inauguré son prix littéraire en 2023. Cette distinction valorise les œuvres des écrivains qui parlent d’amour. Chaque année, cette récompense est attribuée à une œuvre francophone publiée dans une maison d’édition exclusivement indépendante, ayant répondu à la sollicitation de l’association.

« Mon père n’était pas qu’un chanteur arménien populaire. C’était aussi un écrivain remarquable, et ce prix lui rend justement hommage », nous dévoilait Mischa Aznavour ce mercredi.

Mischa Aznavour lors de la remise du Prix Aznavour des Mots d'Amour. ActuaLitté.

Cette année, le jury était composé Mischa Aznavour, Président et fondateur du prix Aznavour des Mots d’Amour, Perrine Tripier, Présidente d’honneur et lauréate du prix 2023, Charlotte Gallimard, Directrice Générale du groupe Madrigall, Élisabeth Moreno, ancienne Ministre, Présidente de LEIA, Daniela Lumbroso, animatrice et productrice, Pascal Nègre, imprésario, Jacques Braunstein, Gérard Davoust, et Jacques Terzian.

Crédit photo : © Louella Boulland/ActuaLitté