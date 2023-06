« En quelques trimestres j'avais tourné casaque. Les Français m'évitaient, avertis par leurs parents des risques de mauvaise influence qu'ils couraient à me fréquenter. Pire, mes bulletins scolaires, ombre bien obscure, me qualifiaient de décadent et d'insolent. Devenu inapte à représenter ma classe, je laissai les professeurs m'achever lors du dernier conseil de l'année. On comparait mon apogée scolaire à la Renaissance ; un bon souvenir qui ne reviendrait jamais. »

ntré dans le système de l'Aide sociale à l'enfance dès ses premières années, Skander est un jeune homme avide de connaissances et passionné par la littérature. Cependant, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il est placé chez la redoutée Madame Khadija à Courseine, en périphérie de Paris. Contraint à intégrer malgré lui le cercle des adolescents du Grand Quartier, son sens moral est mis à mal. Les rues deviennent son domaine, l'éloignant chaque jour un peu plus de ses rêves d'enfance...

À travers "Les conditions idéales", Mokhtar Amoudi livre un captivant roman d'initiation.