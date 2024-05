Laure Murat reçoit le Prix Jean d'Ormesson 2024

Historienne, écrivaine, professeure de littérature... La nouvelle lauréate du Prix d’Ormesson 2024 ne manque pas de titres. Ce mercredi 29 mai, Laure Murat succède à Étienne de Montety et remporte cette nouvelle édition avec son ouvrage Proust, roman familial, publié aux éditions Robert Laffont.

Proust, roman familial est un texte qui plonge le lecteur au cœur de l’une des œuvres les plus reconnues de la littérature française. L'ouvrage a pour ambition d’illustrer le caractère émancipateur de la littérature, source de réconfort et de pacification avec l’existence, la propre et la collective.

Laure Murat écrit depuis de nombreuses années sur l’œuvre de Marcel Proust, et a contribué a l’élaboration des catalogues d’expositions du musée Carnavalet et de la Bibliothèque nationale de France en 2022. Elle est également l’autrice de La Maison du docteur Blanche, Prix Goncourt de la biographie (Lattès, 2001), Une révolution sexuelle ? (Stock, 2018), et Qui annule quoi ? (Seuil, 2022).

Cette année, le jury était composé de Françoise d’Ormesson (Présidente), Dominique Bona de l’Académie française, Marie-Sarah Carcassonne, Gilles Cohen-Solal, Teresa Cremisi, Dany Laferrière de l’Académie française, Héloïse d’Ormesson, Erik Orsenna de l’Académie française, Malcy Ozannat, Jean-Marie Rouart de l’Académie française et François Sureau de l’Académie française.

Le Prix Jean d’Ormesson est un prix « qui célèbre le bonheur de la lecture. Ni l’époque, ni la langue, ni le genre n’entravent le choix des onze jurés. Seuls nos goûts, notre complicité et une certaine forme d’affinité ont guidé notre sélection », affirment les organisateurs dans un communiqué.

Crédit photo : © Philippe Matsas