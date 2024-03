Livres, actualités : tout sur Roald Dahl

Contes et comptines

Etranges mondes. Cycle 3, avec 1 CD-ROM

Des thèmes en lien avec les grandes entrées définies par les programmes. Des oeuvres largement choisies dans la liste de référence de littérature au cycle 3. La construction d'une culture littéraire, artistique et citoyenne. Un travail approfondi sur la compréhension, les personnages et leur évolution psychologique, la chronologie et les éléments caractéristiques du récit. La collection Plura-Litté propose un accompagnement pédagogique et des outils clé en main pour lire et comprendre la littérature au cycle 3. La collection favorise la compréhension fine des oeuvres et une mise en réseau autour d'un thème, avec des croisements interdisciplinaires. Dans chaque ouvrage, deux parcours sont proposés, qui peuvent être menés séparément ou successivement puisqu'ils proposent des textes et des niveaux de difficulté différents. Points forts : Un guidage pédagogique clé en main qui permet un enseignement explicite et fin des oeuvres étudiées Une étude littéraire de textes intégraux du patrimoine et de littérature jeunesse contemporaine. Des séquences interdisciplinaires en arts plastiques, éducation musicale, géographie, EMC, des activités qui favorisent l'interprétation et la mise en réseau, au service de la compréhension du texte. Des ressources numériques complètes : tous les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter (les fiches activités et leurs corrigés ; des photographies, textes, dessins ou tableaux ; des liens vers des oeuvres musicales ou des vidéos...). Etranges mondes propose deux parcours pour aborder des ouvrages de genres différents dans lesquels les personnages sont amenés à découvrir un monde étrange, inconnu, qui va les effrayer, les étonner, les émerveiller, mais en fin de compte les révéler. Ouvres étudiées dans le parcours A : album : Le tunnel, écrit et illustré par Anthony Browne (Kaléidoscope), pièce de théâtre : La comédie des ogres, de Fred Bernard et François Roca (Albin Michel jeunesse). Ouvres étudiées dans le parcours B : roman : Charlie et la chocolaterie, de Roald Dahl (Gallimard jeunesse) et Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll (éditeur au choix).