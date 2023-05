Une loi pour s'opposer à la réécriture des oeuvres littéraires

Député français de la 3e circonscription de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thiériot souhaite « protéger l’intégrité des œuvres [littéraires] des réécritures idéologiques », en rendant le droit de repentir et le droit de retrait intransmissibles aux ayants droit de son auteur ou de son autrice.

Sa proposition de loi, enregistrée ce 10 mai à l'Assemblée nationale, amenderait ainsi le Code de la propriété intellectuelle et modifierait les prérogatives liées au droit moral.

Modifier et corriger

La proposition de loi du député s'inscrit dans une actualité brûlante, celle de la réécriture des œuvres, observée à plusieurs reprises outre-Manche ces derniers mois.

Le premier corpus corrigé fut celui de Roald Dahl, à l'occasion de rééditions de plusieurs ouvrages parues en 2022 chez l'éditeur historique britannique, Puffin. Des termes « liés au poids, à la santé mentale, à la violence, au genre et à l'ethnie ont été supprimés et reformulés » dans les textes des nouvelles éditions.

De son vivant, Roald Dahl avait bien accepté de modifier certains de ses écrits, notamment Charlie et la chocolaterie, qui faisait des Oompa Loompas des « pygmées noirs » réduits en esclavage. Mais, disparu en 1990, l'auteur pouvait difficilement donner son avis... La décision avait été prise par la Roald Dahl Story Company, société qui gère l'héritage et l'œuvre de l'écrivain, en accord avec l'éditeur. Face au tollé, les partenaires ont finalement décidé de commercialiser deux versions, l'originale et la réécriture.

Une tendance durable ?

En quelques semaines, les cas se sont multipliés : les livres de Ian Fleming mettant en scène James Bond, puis des enquêtes rédigées par Agatha Christie ont été débarrassées de références à l'ethnie ou d'insultes, ou encore de commentaires racistes et sexistes. Dans le cas des livres de Christie, la réécriture remonte à 2020, tout de même.

Citant ces cas, le député Les Républicains en attribue la cause à « la pression du mouvement “wokiste” et de la “cancel culture” », une interprétation assez hâtive et conforme à la dernière panique morale en vogue. En effet, pour Dahl, mais aussi Fleming ou Christie, les modifications ont été décidées par les ayants droit de ces auteurs, à des fins commerciales. L'objectif étant de garantir un succès durable pour ces publications jusqu'à leur entrée dans le domaine public.

Plutôt que la manifestation d'un mouvement « wokiste », il s'agit bien d'une manœuvre financière, peut-être même quasi publicitaire, au vu des multiples retombées médiatiques qui accompagnent ces réécritures.

Modifier le droit moral

Jean-Louis Thiériot vise d'ailleurs, avec sa loi, le droit moral et son usage par les ayants droit, et non un mouvement « wokiste ». En deux articles, sa législation entend préciser l'application du droit de retrait et du droit de repentir, deux composantes du droit moral d'un auteur.

En contrepartie de l’indemnisation de celui auquel l’exploitation de l’œuvre a été cédée, l’auteur peut décider d’apporter des modifications à l’œuvre (droit de repentir) ou d’en faire cesser la diffusion (droit de retrait), à tout moment et sans avoir à justifier son choix. – Définition de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques

Ces droits sont, en principe, perpétuels, et donc transmis aux héritiers et héritières de l'auteur d'une œuvre. Toutefois, comme le précise le député, la jurisprudence a admis que ces droits « n’étai[en]t pas transmissible[s] aux ayants droit de l’auteur décédé », sans que le Code de la propriété intellectuelle n'en rende compte de manière explicite.

La proposition de loi du député souhaite ainsi ajouter un alinéa à l'article 121‑4 du CPI, qui aborde ce point.

Le droit de repentir et de retrait ne peut être exercé que par l’auteur lui‑même. Il n’est pas transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. Son exercice ne peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. – Proposition de loi de Jean-Louis Thiériot

Le texte soumis à l'Assemblée nationale avance aussi, dans un article 2, d'une extension du « droit au respect de l’intégrité de l’œuvre » au ministre de la Culture. Ce droit de l'auteur à « s’opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale » est transmissible aux ayants droit, mais le député souhaite l'étendre au ministre pour « pallier la carence des héritiers » dans la défense de l'intégrité d'une œuvre.

La proposition de loi et son exposé des motifs sont accessibles à cette adresse.

Photographie : illustration, jean-pierre chambard, CC BY-NC-ND 2.0