L'un des rares livres dédicacés par J.D. Salinger mis en vente

Parmi les lots présentés lors de la foire aux livres rares Firsts, ouverte à Londres du 15 au 18 septembre prochain à la Saatchi Galery, rien de moins qu'un ouvrage estimé à 2 millions £, soit 2,3 millions €. Un exemplaire du traité de Nicolas Copernic, De revolutionibus orbium coelestium, première édition, remontant au XVIe siècle et proposée dans un état exceptionnellement bon.

Ou encore un menu signé par Mao Zedong, la première édition du chef-d’œuvre de Mary Shelley ou le scénario du film On ne vit que deux fois, écrit et signé par Roald Dahl... Autant de pièces rarissimes, uniques même, qui s'échangeront lors d'enchères réservées aux plus riches.

Le livre qui a attiré l'attention du Guardian, toutefois, n'est estimé “qu'à” 225.000 £, soit près de 260.000 €. Il s'agit d'une édition originale de L'attrape-cœurs (The Catcher in the Rye), signée par son auteur, sous son surnom d'enfance qui plus est, Sonny.

Cinq ans après la parution du livre, Salinger en dédicace un exemplaire à Charles Kirtz et ses proches, un ami d'enfance. « [M]es félicitations particulières à Ada et Victor de la part de Sonny Salinger », précise la petite phrase signée J.D. Salinger, datée au 18 octobre 1856. Les dédicaces du grand auteur américain sont particulièrement rares, puisqu'il souhaitait préserver au maximum sa vie privée, refusant interviews et autres passages télévisés.

Ouvrages censurés

Tandis que la censure fait un retour en force aux États-Unis, visant les bibliothèques scolaires et publiques, la foire londonienne a choisi de mettre en avant des éditions rares ou uniques de chefs-d’œuvre censurés de la littérature mondiale, de Orwell à Rushdie, en passant par Salinger, dont L'attrape-cœurs fut vivement critiqué pour ses thèmes et sa langue.

À LIRE: Le seul enregistrement vocal de Salinger sera incinéré avec sa détentrice

Pom Harrington, propriétaire de Peter Harrington Books, enseigne qui propose l'ouvrage de Salinger à la vente, assure qu'il s'agit de l'unique exemplaire dédicacé où l'écrivain utilise « Sonny », ce surnom d'enfance donné par ses propres parents.

Jerome David Salinger était un bon ami d'enfance de Charles Kirtz, fils d'Ada et neveu de Victor. Salinger a donné deux exemplaires dédicacés, l'un à Charles, donc, et l'autre à William Kirtz, qui vivaient tous deux à la même adresse que l'écrivain et ses parents, au 1182, Park Avenue, à New York.