Avec Quentin Blake, des auteurs unis pour un Centre national de l'illustration

House of Illustration, institution londonienne fondée en 2002 par l'illustrateur Quentin Blake, ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Celui-ci commence avec un nouveau nom, directement relié au créateur : le Quentin Blake Centre for Illustration. Ce centre pour l'illustration doit abriter, à terme, des espaces d'exposition, un centre d'apprentissage, des jardins publics, un espace commercial et un autre de restauration, le tout dans le quartier londonien de Clerkenwell.

L'endroit accueillera aussi les archives du célèbre illustrateur, soit 40.000 œuvres annoncées, mais l'institution entend dépasser sa seule aura pour faire la promotion des arts graphiques britanniques et de ceux et celles qui les font.

Dès les premiers moments du projet, au début des années 2000, Blake indiquait qu'il souhaitait « faire du bruit » autour de l'illustration. Pendant toutes ces années, les actions de l'institution se sont essentiellement focalisées sur l'organisation d'expositions itinérantes ou encore des interventions dans les environnements scolaires. Entre 2014 et 2020, la « Maison de l'illustration » a trouvé place à Granary Square, dans un espace locatif au cœur de Londres.

90 ans et un grand projet

Le Quentin Blake Centre for Illustration, s'il existe bel et bien, souhaite désormais se doter d'un lieu où s'inscrire de manière durable. Il pourrait s'agir de New River Head, site historique du passé industriel de la capitale britannique. Dans ce vaste espace se déploieraient les salles d'exposition, le centre d'apprentissage et les autres équipements évoqués par l'institution.

Le Quentin Blake Centre a chiffré la rénovation et l'organisation des lieux à 12 millions £ (un peu plus de 13 millions €), confiées au cabinet Tim Ronalds Architects.

Vue d'architecte d'une salle d'exposition (Tim Ronalds Architects)

Pour financer ces travaux d'envergure, le Centre compte sur les dons des intéressés, mais Quentin Blake a pu mobiliser un réseau à la hauteur de ses ambitions.

90 illustrateurs et illustratrices ont ainsi décidé, à l'occasion du 90e anniversaire du dessinateur de Charlie et la Chocolaterie, de produire chacun et chacune un dessin sur le thème de la bougie. Axel Scheffler, Carolyn Gowdy, Claire Alexander, Hannah Berry, Jay Cover, Luke Pearson ou encore Posy Simmonds se sont prêtés au jeu. Les tirages sont en vente, avec des bénéfices directement réinvestis dans le projet du Quentin Blake Centre for Illustration...

Photographie : illustrations de Margaret Sturton et de Luke Pearson pour le projet 90 Candles