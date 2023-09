Roald Dahl par Wes Anderson : premières images

Après avoir déjà porté à l'écran l'univers de l'écrivain britannique, avec le très réussi Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson s'attaque à présent à une nouvelle histoire de Roald Dahl, La merveilleuse histoire d'Henry Sugar. Cette adaptation en un court-métrage de 39 minutes devrait ravir les fans du réalisateur autant que ceux de l'auteur.

Et ce n'est pas tout, puisque le cinéaste américain a déclaré durant la Mostra de Venise avoir adapté 3 autres nouvelles de Roald Dahl, The Swan (Le Cygne), Ratcatcher (Le Chien de Claude) et Poison (Venin), qui devraient se retrouver, sur Netflix également, sous la forme de 3 courts-métrages de 16 minutes.

Paru à l'origine dans le recueil The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More en 1977, et traduit en France par Marie-Raymond Farré dans le recueil Le Cygne, chez Gallimard Jeunesse, le récit raconte l'histoire d'Henry Sugar, un riche amateur de jeux de cartes qui, grâce à un entraînement intensif, parvient non seulement à voir à travers les cartes de ses adversaires, mais aussi à anticiper les résultats aux tables et machines des casinos...

Pour sa première collaboration avec Netflix, le réalisateur au style si particulier réunit une nouvelle fois des acteurs de haute renommée, parmi lesquels Benedict Cumberbatch (dans le rôle principal), Ralph Fiennes, Dev Patel ou encore Ben Kingsley.

Il semblerait que nous n'ayons pas fini de voir l'oeuvre de Roald Dahl portée à l'écran sur Netflix, puisque le géant du streaming a récemment acquis les droits sur l'intégralité de son catalogue pour près de 700 millions de dollars.

Après avoir adapté Matilda en comédie musicale, et fait entrer dans sa collection l'adaptation de Sacrées Sorcières par Robert Zemeckis, tout laisse à penser que Netflix compte bien continuer à utiliser l'imagination de l'écrivain britannique.

En attendant, la bande-annonce très wes-andersonienne du court métrage à venir.

Crédits photo : Netflix