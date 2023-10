Ô merveilleux de l'enfance

" Qu'on se le dise, qu'on se l'enchante, par les temps qui courent en accéléré-à-reculons, s'adonner au merveilleux constitue un acte politique. Une escouade de résistants poétiques se sont mis à l'oeuvre dans le plus grand secret. Réunis plus ou moins télépathiquement pour une mission de la plus haute importance amusante : s'émerveiller suffisamment fort pour que le bleu de la flamme de leurs souvenirs d'enfance puisse éclairer vos nuits. Chacun d'entre eux a pris place dans l'avion en papier géant qu'ils passent leur vie à confectionner, déchirer, recoller et réinventer. Ils s'apprêtent à semer des graines d'histoires dans vos rêves". Mathias Malzieu Parce que le livre est le moyen infaillible de garder au plus près de soi une part de merveilleux, Mathias Malzieu a donné rendez-vous à quelques-uns des artistes, créateurs, écrivains qu'il admire, autant de voix qui, entre tendresse, curiosité et nostalgie joyeuse, reviennent à cette période étonnante qu'est l'enfance. A propos du directeur d'ouvrage : Mathias Malzieu est un artiste unique. Auteur-compositeur-interprète du groupe Dionysos, il est également écrivain à succès (La Mécanique du coeur dont il a réalisé le film éponyme, Journal d'un vampire en pyjama, prix des lectrices Elle 2016 et prix France Télévisions 2016). Directeur artistique du théâtre des Trois Baudets et désormais directeur d'ouvrage, Mathias Malzieu explore un rapport unique à l'enfance et au merveilleux dans tous les pans de son oeuvre. Par sa fantaisie et sa langue, il se positionne comme le fils spirituel de Roald Dahl et de Boris Vian.